Съесть нельзя оставить

Торт давно перестал быть просто десертом к чаю или праздничному столу. Кондитеры превращают его в настоящую работу с деталями, формами и необычными идеями, так что порой сразу и не скажешь, что перед тобой вообще можно съесть.
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