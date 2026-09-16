Как военные разработки стали Polymarket

Еще в начале 2000‑х агентство DARPA запустило проект PAM (Policy Analysis Market — «Рынок политического анализа»).
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