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История Фрэнка Костелло, ставшего прообразом Крестного отца дона Вито Корлеоне

История Фрэнка Костелло, ставшего прообразом Крестного отца дона Вито Корлеоне

Фрэнк Костелло, босс нью-йоркской мафии, пережил за свою жизнь немало. Он был фигурантом правительственных расследований, главной мишенью во время войн кланов, на него было совершено несколько покушений, одно из которых закончилось ранением в голову.

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