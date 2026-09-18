История Фрэнка Костелло, ставшего прообразом Крестного отца дона Вито Корлеоне

Фрэнк Костелло, босс нью-йоркской мафии, пережил за свою жизнь немало. Он был фигурантом правительственных расследований, главной мишенью во время войн кланов, на него было совершено несколько покушений, одно из которых закончилось ранением в голову.
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