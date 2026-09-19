Явка на выборах в Забайкалье достигла 24,79% к полудню

К полудню второго дня голосования на выборах в Госдуму РФ явка в Забайкальском крае достигла 24,79%. Об этом 19 сентября в ходе брифинга, проходившего в Центре общественного наблюдения, рассказала член Избирательной комиссии региона Мария Караваева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экспорт сибирског...
- Германия готовит ...
- ВЕ Делягин объяснил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым