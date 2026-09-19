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Царьград

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Явка на выборах в Забайкалье достигла 24,79% к полудню

Явка на выборах в Забайкалье достигла 24,79% к полудню

К полудню второго дня голосования на выборах в Госдуму РФ явка в Забайкальском крае достигла 24,79%. Об этом 19 сентября в ходе брифинга, проходившего в Центре общественного наблюдения, рассказала член Избирательной комиссии региона Мария Караваева.

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