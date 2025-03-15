Обеденный прорыв: в ГД предложили увеличить субсидии на горячее питание в школах

В Госдуме предложили повысить субсидии на горячее питание для младшеклассников на уровень инфляции. Сейчас индексация сумм не производится, это приводит к ежегодному сокращению финансирования в реальном выражении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии