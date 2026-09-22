«Пеликан»: заявка длиннее дальности В ночь на 20 сентября над Капотней встаёт зарево. Горит «Газпромнефть — Московский НПЗ», завод в черте столицы, примерно в пятнадцати километрах от Кремля.
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Реактивную установку RAK-12 на шасси Humvee превратили в гигантский костерhttps://vkvideo.ru/video-1212283_456239535
Российские бойцы-дроноводы уничтожают различные типы вражеских реактивных систем залпового огня. Как сообщает канал "Судоплатов", в Волчанском котле нашей разведкой была обнаружена пусковая установка хорватского производства на шасси американского вездехода Humvee M1152A1.
Боевая машина была спрятана в лесном массиве севернее Благодатного. Расчет загнал ее в вырытый замаскированный капонир. Одного удара FPV-дрона группы "Антагониста" хватило, чтобы РСЗО загорелась.
https://vkvideo.ru/video-1212283_456239535
Двенадцатиствольная 128-мм РСЗО RAK-12 является версией установок M-63 "Пламен", созданных для Югославской народной армии в конце 50-х годов. Серийное производство началось в 1963 году.
В Хорватии конструкцию облегчили – ее вес всего лишь 570 кг (боевая масса – 850 кг). Масса боеприпаса – 23,1 кг, а масса осколочно-фугасной боевой части – 7,5 кг. Максимальная дальность стрельбы – 8600 метров, а минимальная – 800 метров.
Сколько их было поставлено на Украину, не сообщалось, но об их уничтожении в сводках сообщалось несколько раз.