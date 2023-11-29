Сенатор Святенко: Санаторно-курортное лечение для детей участников СВО – конкретная помощь семье

Государство поддержит родителей Санаторно-курортное лечение для детей участников специальной военной операции (СВО) станет конкретной помощью для семьи, сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.
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