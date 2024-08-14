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Царьград

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Диетолог рассказал, какую опасность могут таить в себе кабачки

Диетолог рассказал, какую опасность могут таить в себе кабачки

Не все кабачки одинаково полезны, предупредил эксперт.В преддверии сезона кабачков "Газета.ру" выяснила все подробности об этом овоще у профессора кафедры диетологии "Росбиотеха" Сергея Шкитин.

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