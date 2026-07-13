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FTimes

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Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2026 года: время перемен, важных решений и неожиданных возможностей

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2026 года: время перемен, важных решений и неожиданных возможностей

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2026 года: время перемен, важных решений и неожиданных возможностей Елена ГалицкаяСередина июля 2026 года обещает стать периодом, когда многие смогут по-новому взглянуть на привычные обстоятельства, завершить старые дела и сделать первые шаги к переменам.

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