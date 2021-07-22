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«Ему стало хуже», – стало известно о состоянии Михаила Боярского, госпитализированного с коронавирусом. Последние новости о здоровье артиста

«Ему стало хуже», – стало известно о состоянии Михаила Боярского, госпитализированного с коронавирусом. Последние новости о здоровье артиста

Журналисты решили узнать последние новости о состоянии здоровья Михаила Боярского, который на данный момент находится в инфекционной клинике.

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