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Время Голубой Луны: как провести день полнолуния 19 августа, чтобы оставаться в гармонии весь месяц

Время Голубой Луны: как провести день полнолуния 19 августа, чтобы оставаться в гармонии весь месяц

Время Голубой Луны: как провести день полнолуния 19 августа, чтобы оставаться в гармонии весь месяц Алёна Юрьева 19 августа 2024 года небосвод озарится уникальным астрономическим событием — полнолунием, которое совпадает с Суперлунием и Голубой Луной.

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