Время Голубой Луны: как провести день полнолуния 19 августа, чтобы оставаться в гармонии весь месяц Алёна Юрьева 19 августа 2024 года небосвод озарится уникальным астрономическим событием — полнолунием, которое совпадает с Суперлунием и Голубой Луной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии