Время Голубой Луны: как провести день полнолуния 19 августа, чтобы оставаться в гармонии весь месяц Алёна Юрьева 19 августа 2024 года небосвод озарится уникальным астрономическим событием — полнолунием, которое совпадает с Суперлунием и Голубой Луной.