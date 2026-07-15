"Организм выдал правду": психолог обратила внимание на одну деталь в выступлении Каи Каллас

Психолог заявила, что реакция Каи Каллас говорила совсем не о том, что звучало со сцены.Психолог и физиогномист Надежда Шевченко, проанализировав мимику главы европейской дипломатии Каи Каллас во время одного из публичных выступлений, заявила в интервью "Царьграду", что ее невербальные сигналы противоречат произносимым словам.