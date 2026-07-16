Доставка грузов в труднодоступные места Ямала станет приоритетной

В парламенте Ямала приняли поправки в окружной закон. Теперь доставка грузов в удаленные селения и фактории станет приоритетной, что обеспечит их бесперебойное снабжение жизненно важными товарами, сообщили в Законодательном собрании ЯНАО.
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