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Красный Север

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Доставка грузов в труднодоступные места Ямала станет приоритетной

Доставка грузов в труднодоступные места Ямала станет приоритетной

В парламенте Ямала приняли поправки в окружной закон. Теперь доставка грузов в удаленные селения и фактории станет приоритетной, что обеспечит их бесперебойное снабжение жизненно важными товарами, сообщили в Законодательном собрании ЯНАО.

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