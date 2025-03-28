Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российских журналистов в зоне СВО

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство Вооруженными силами Украины (ВСУ) корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» и водителя съемочной группы «Звезды» Александра Сиркели в Луганской Народной Республике.
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