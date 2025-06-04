Переход Германии к прямой конфронтации с Россией завершил переосмысление всей мировой политики. Об этом заявил профессор Кентского университета Ричард Саква во время прямого эфира на Rumble.
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