Рестораны в центре Вашингтона перед выборами ставят на витринах щиты

Владельцы фастфуд-ресторанов в окрестностях Белого дома в Вашингтоне приняли решение прикрыть свои витрины щитами из-за тревог по поводу возможных протестов во время президентских выборов в США, передает РИА Новости.
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