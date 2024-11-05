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Рестораны в центре Вашингтона перед выборами ставят на витринах щиты

Рестораны в центре Вашингтона перед выборами ставят на витринах щиты

Владельцы фастфуд-ресторанов в окрестностях Белого дома в Вашингтоне приняли решение прикрыть свои витрины щитами из-за тревог по поводу возможных протестов во время президентских выборов в США, передает РИА Новости.

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