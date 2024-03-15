В сквере «Отрадное» отметят Масленицу

16 марта жителей района Отрадное приглашают присоединиться к празднованию Масленицы, организованное школой веревочного спорта «Первый узел» при поддержке Молодёжной палаты района Отрадное и управы района Отрадное.
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