Будет стоить больших денег: в Петербурге продают подписанную визитку Путина из 90-х

В Петербурге продают визитку Путина, стоимость которой составляет несколько десятков тысяч рублей.Визитная карточка, принадлежавшая президенту России Владимиру Путину в период его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов, стала объектом аукциона в Санкт-Петербурге, об этом сообщает одна из аукционных площадок.