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Несекретные материалы

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«Отказники и дезертиры»: украинский нацист усомнился в способности европейских «миротворцев» противостоять ВС РФ

«Отказники и дезертиры»: украинский нацист усомнился в способности европейских «миротворцев» противостоять ВС РФ

Украина не получит большой пользы от ввода европейского «миротворческого контингента» на подконтрольную киевскому режиму территорию.

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