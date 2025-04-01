Украина не получит большой пользы от ввода европейского «миротворческого контингента» на подконтрольную киевскому режиму территорию.
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