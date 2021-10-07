Взгляд

16 629 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Басанова
    Владимир Владимирович! Желаю радости, тнпла, чтоб жизнь счастливою была, чтоб наша Родина цвела и не б...7 Октября, Красны...
  • Галина Сидорова
    Долгих лет жизни, здоровья, успехов, терпения и мудрости нашему Президенту.7 Октября, Красны...
  • Alexander Simonov
    С какого перепуга ты решил что "Зю" за народ? Трепать языком, не мешки ворочать. Он за себя любимого и больше ни за к..."Российская бедно...

"Российская бедность: у трети людей нет еды, половина не может позволить себе новую обувь"

"Российская бедность: у трети людей нет еды, половина не может позволить себе новую обувь"

Это не я сказал. Это чехи. Они очень за нас переживают. И в смысле еды,и в смысле обуви. Им же виднее.

Вернуться к статье
179
Обсудить
NVS66 SergeiShulepov
Бедности ПОТОМ (не сегодня) не будет.
Олег Голубев
Недостоверная информация приводит к неправильным выводам и заставляет принимать неправильные решения. Принимая заведомо неправильные решения запад толкает недостоверную информацию своим налогоплательщикам, чтоб оправдать свои действия.
Павел
В общем-Долбо@бы,не осознают,что они долбо@бы потому,что они долбо@бы...Прям синдром Данинга-Крюгера какой-то😂
Сергей К
ПОЧЕМУ ЗЮГАНОВСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ И МИЛЛИОНЕРЫ ДО СИХ ПОР НЕ ОТКРЫЛИ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ГОЛОДАЮЩИМ ЛЮДЯМ? СОЦИАЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ? ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ДЕШЁВОЙ НО КАЧЕСТВЕННОЙ ОБУВИ?, НЕ ОТКРЫЛИ ФАБРИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ ДЛЯ БЕДНЫХ?
Владимир Eвтушенко
Дешёвка голубая, назови хоть одного миллиардера от Зюганова! А я тебе, шавке олигархов сразу скажу имена от ЕР -Абрамович, Дерипаска, Вексельберг, Мордашов, Матвиенко, Потанин, Собянин, Соловьёв,
Daddy Bo
Почему ж именно "Зю"? "Не ндравится" - и решили прицепить его к этой саркастиьческой статье?
Сергей К
ПОТОМУ ЧТО ОН ЗА НАРОД, ПАРТИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА, ЗА ОБЕЗДОЛЕННЫХ КАПИТАЛОМ. так он вещает.
Виктор Василенко
потому что Едрофилы не могут успокоится после "победы " на выборах в дуру ....
Alexander Simonov
С какого перепуга ты решил что "Зю" за народ? Трепать языком, не мешки ворочать. Он за себя любимого и больше ни за кого! Если бы это было не так, то он не сидел бы ГД РФ (на депутатском содержании) как Илья Муромец (тридцать лет и три года). И почему ты решил, что КПРФ это партия рабочего класса? В названии партии Гитлера тоже было слово СОЦИАЛИЗМ (Национал-социалистическая партия Германии), а какой она была на деле каждый грамотный человек знает.
Вадим Белов
За время своего руководства страной Путин позволил себе на публике несколько коротких, но идеологически емких реплик о бедности. Собранные вместе, они позволяют понять, как российская власть воспринимает проблему и почему бедность, вероятно, и дальше будет увеличиваться.
Бесихин Александр
Пуска пройдутся по нашим помойкам, будет у бедных Чехов и обувь и еда и зап части для автомобиля. Пусть приезжают за барахлом, если не замерзнут. Скоро за полено всю душу нам отдадут, вместе с совестью разумеется.
Бесихин Александр
С полными бомжами иногда приходится общаться. Государство и Путина ругают (а о чем еще говорить), но на жизнь не жалуются. Конечно хочется халявы от государства и её пре.достаточно, но прежде всего думать о себе нужно самому. Люди умудряются по 150-200 млн. на операцию собрать, а это зарплата нескольких челов за всю жизнь. Плохо живём, плохо.
Виктор Геманов
Да пОлно прибедняться-то! "Сердобольные" плакальщики, а вы посмотрите на улицы, оторвавшись от компов, - невозможно перейти улицу из-за обилия ЛИЧНЫХ автомобилей! Это и есть показатель той БЕДНОСТИ, о которой вы долдоните. Что же касается по-настоящему бедных, стоит разобраться: по болезни ли, по пьянству ли, по надежде на государственную ХАЛЯВУ, или по ещё какой причине это.
Борис Осипов
Нас уже доедают...
aib183
Ночной кошмар
В Европе, похоже, пандемия идиотизма.
Евгений
От этого их никакая вакцина не излечит.

Картина дня

наверх