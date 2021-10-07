Сергей Е"Российская бедность: у трети людей нет еды, половина не может позволить себе новую обувь" Это не я сказал. Это чехи. Они очень за нас переживают. И в смысле еды,и в смысле обуви. Им же виднее.Вернуться к статье179НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNVS66 SergeiShulepovБедности ПОТОМ (не сегодня) не будет.Олег ГолубевНедостоверная информация приводит к неправильным выводам и заставляет принимать неправильные решения. Принимая заведомо неправильные решения запад толкает недостоверную информацию своим налогоплательщикам, чтоб оправдать свои действия.ППавелВ общем-Долбо@бы,не осознают,что они долбо@бы потому,что они долбо@бы...Прям синдром Данинга-Крюгера какой-то😂Сергей КПОЧЕМУ ЗЮГАНОВСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ И МИЛЛИОНЕРЫ ДО СИХ ПОР НЕ ОТКРЫЛИ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ГОЛОДАЮЩИМ ЛЮДЯМ? СОЦИАЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ? ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ДЕШЁВОЙ НО КАЧЕСТВЕННОЙ ОБУВИ?, НЕ ОТКРЫЛИ ФАБРИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ ДЛЯ БЕДНЫХ?Владимир EвтушенкоДешёвка голубая, назови хоть одного миллиардера от Зюганова! А я тебе, шавке олигархов сразу скажу имена от ЕР -Абрамович, Дерипаска, Вексельберг, Мордашов, Матвиенко, Потанин, Собянин, Соловьёв,Daddy BoПочему ж именно "Зю"? "Не ндравится" - и решили прицепить его к этой саркастиьческой статье?Сергей КПОТОМУ ЧТО ОН ЗА НАРОД, ПАРТИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА, ЗА ОБЕЗДОЛЕННЫХ КАПИТАЛОМ. так он вещает.Виктор Василенкопотому что Едрофилы не могут успокоится после "победы " на выборах в дуру ....Alexander SimonovС какого перепуга ты решил что "Зю" за народ? Трепать языком, не мешки ворочать. Он за себя любимого и больше ни за кого! Если бы это было не так, то он не сидел бы ГД РФ (на депутатском содержании) как Илья Муромец (тридцать лет и три года). И почему ты решил, что КПРФ это партия рабочего класса? В названии партии Гитлера тоже было слово СОЦИАЛИЗМ (Национал-социалистическая партия Германии), а какой она была на деле каждый грамотный человек знает.ВБВадим БеловЗа время своего руководства страной Путин позволил себе на публике несколько коротких, но идеологически емких реплик о бедности. Собранные вместе, они позволяют понять, как российская власть воспринимает проблему и почему бедность, вероятно, и дальше будет увеличиваться.Бесихин АлександрПуска пройдутся по нашим помойкам, будет у бедных Чехов и обувь и еда и зап части для автомобиля. Пусть приезжают за барахлом, если не замерзнут. Скоро за полено всю душу нам отдадут, вместе с совестью разумеется.Бесихин АлександрС полными бомжами иногда приходится общаться. Государство и Путина ругают (а о чем еще говорить), но на жизнь не жалуются. Конечно хочется халявы от государства и её пре.достаточно, но прежде всего думать о себе нужно самому. Люди умудряются по 150-200 млн. на операцию собрать, а это зарплата нескольких челов за всю жизнь. Плохо живём, плохо.Виктор ГемановДа пОлно прибедняться-то! "Сердобольные" плакальщики, а вы посмотрите на улицы, оторвавшись от компов, - невозможно перейти улицу из-за обилия ЛИЧНЫХ автомобилей! Это и есть показатель той БЕДНОСТИ, о которой вы долдоните. Что же касается по-настоящему бедных, стоит разобраться: по болезни ли, по пьянству ли, по надежде на государственную ХАЛЯВУ, или по ещё какой причине это.БОБорис ОсиповНас уже доедают...aib183Ночной кошмарВ Европе, похоже, пандемия идиотизма.ЕвгенийОт этого их никакая вакцина не излечит.Комментировать
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