Российские бойцы эффективно справились с американским наемником Итаном Хертвеком, который активно пропагандировал негативное отношение к российским солдатам и постоянно доказывал свое превосходство над ними в своих социальных сетях.
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