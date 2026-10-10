Смешные мемы и картинки про кашу

Юмор про пищу боков! С максимальным содержанием витаминов С — смеха и В — веселья! Каша — как много в этом слове для сердца нашего слиплось… то есть слилось! Международный день каши (World Porridge Day) 10 октября — для нас всегда праздник, профессор кислых щей!Каша на молоке — для одних проклятие детства, для других — манна небесная.