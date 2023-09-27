Интересные факты о мультсериале "Бивис и Баттхед", о которых многие не знают

"Бивис и Баттхед" - популярный мультсериал для взрослых, который шел по телеканалу MTV в 90-е годы. Главные персонажи - это недалекие школьники, которые не отличаются интеллектом, не хотят учиться, обладают юмором, который понятен только им, и конечно же безуспешно пытаются привлечь внимание противоположного пола.