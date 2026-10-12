Суд оставил в СИЗО обвиняемых в попытке подрыва военного в Ханты-Мансийске

Суд рассмотрел апелляционную жалобу подсудимых Светланы Сидорук, Романа Бунича и Андрея Соколовскго-Станкевича, обвиняемых в попытке покушения на одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске — Югре, которые случайно взорвали квартиру в многоэтажном доме.
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