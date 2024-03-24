Deep Dive: Действия террористов во время теракта в Москве не характерны для ИГИЛ

Ситуация вокруг теракта в Москве не такая однозначная, какой её пытаются представить западные СМИ. Ведущий канала Daniel Davis / Deep Dive Дэниел Дэвис, опираясь на свой военный опыт в Афганистане и Ираке, считает, что террористы действовали совсем не как члены ИГИЛ.