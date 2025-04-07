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Царьград

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Трое пропали после переворота аэролодки в Кемеровской области

Трое пропали после переворота аэролодки в Кемеровской области

В Кемеровской области перевернулась аэролодка с пятью пассажирами на борту. Двое мужчин смогли доплыть до берега, трое остаются пропавшими.

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