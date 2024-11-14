Экстрасенс объяснила, почему опасно оставлять свои локоны в парикмахерских

Вопрос о том, что происходит с вашими волосами после стрижки, может показаться незначительным. Однако, как утверждает экстрасенс Кристина Ольховая, волосы — это не просто часть нашего тела, а источник мощной энергии, которую нельзя оставлять в чужих руках.