Самые активные и талантливые пенсионеры из Братска поучаствуют в областных мероприятиях

Мэр Братска Сергей Серебренников оказал свою поддержку участникам читательского состязания в рамках первого этапа регионального конкурса “Не стареют душой ветераны”, прошедшего в стенах местного драматического театра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии