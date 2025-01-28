Александр Тихонов назначен заместителем полпреда президента в ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января, ФедералПресс. Кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов назначен на пост заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии