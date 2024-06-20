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Депутат Бессараб: запрет на увольнение матерей – популистская мера

Депутат Бессараб: запрет на увольнение матерей – популистская мера

В России предусмотрено уже достаточно много мер поддержки женщин с детьми. Новые инициативы не должны быть популистскими и ущемлять права работодателей, отметила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

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