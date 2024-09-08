Олимпийский чемпион Эль-Генди: «Хочу, чтобы российские спортсмены выступали на международных соревнованиях. Нам не хватало их последние три года»

Спортсмен из Египта стал участником Кубка союзного государства, который проходил в Москве. «Я не люблю разговаривать о политике, но я хочу, чтобы российские спортсмены выступали на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии