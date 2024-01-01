Лидер «Коммунистов России» Малинкович подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Лидер партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович стал внеочередным кандидатом в президенты, который подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году от своей партии.
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