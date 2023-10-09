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Компания из Москвы пыталась вывезти в Корею почти 6 тысяч тонн металлолома

Компания из Москвы пыталась вывезти в Корею почти 6 тысяч тонн металлолома

Приморские таможенники задержали металлолом, который московская фирма пыталась вывезти из России. Почти шесть тысяч тонн стратегического ресурса обозначили как железнодорожные рельсы, бывшие в употреблении.

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