Компания из Москвы пыталась вывезти в Корею почти 6 тысяч тонн металлолома

Приморские таможенники задержали металлолом, который московская фирма пыталась вывезти из России. Почти шесть тысяч тонн стратегического ресурса обозначили как железнодорожные рельсы, бывшие в употреблении.
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