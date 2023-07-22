При обыске представители спецслужб нашли запрещенную литературуСотрудники управления Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области задержали девятерых сторонников запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*, пишет РБК со ссылкой на ФСБ.
ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье девяти участников «Таблиги Джамаат»
Комментарии
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ММ
Мастер Мастер
Сам себе Путин создал проблему. Если он не решит её сейчас, то в будущем будет ещё одна внутренняя война с мигрантами. И война будет очень жестокой.
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13 час.
ТР
Татьяна Рукодельцева
С одной стороны типа борются, с другой запускают, в третьих русских наказывают за мигрантов. Какое- то всё двоякое
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10 час.
Юрий Матренин
Устроят нам ИГИЛ 2.0, наверху об этом думают или им всё пох...
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8 час.
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