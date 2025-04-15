Радикально уменьшить численность мигрантов!

Владислав Владислав Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!

Владислав Владислав А по вшивому английскому островку давно пора ракетами приложиться ... Этот островок там нахрен без надобности.