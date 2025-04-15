Медвежий угол
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Медвежий угол

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Радикально уменьшить численность мигрантов!

Радикально уменьшить численность мигрантов!

А  вот  почитайте  и  обдумайте выступление министра внутренней политики Калужской области О.А.Калугина на заседании Высшего Церковного Совета:«Ваше Святейшество! Уважаемые члены Высшего Церковного Совета! Я — Калугин Олег Анатольевич, министр внутренней политики Калужской области.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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4 час.
Владислав Владислав
А по вшивому английскому островку давно пора ракетами приложиться ... Этот островок там нахрен без надобности.
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4 час.
Одиссей
А у меня вопрос: почему Калугин Олег Анатольевич, министр внутренней политики Калужской области ДО СИХ ПОР работает в Калуге, а не возглавляет МВД?!?!
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58 мин.
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