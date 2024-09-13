Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Александр Рожков
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"Взрывы загремят от Петербурга до Камчатки": Киев договорился с исламистами. Мигранты будут запускать дроны из соседних дворов

"Взрывы загремят от Петербурга до Камчатки": Киев договорился с исламистами. Мигранты будут запускать дроны из соседних дворов

Когда говорят, что Украина активно использует террористические методы, а кто-то её и вовсе называет террористическим государством, – это не просто фигура речи.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Русских сажают по 282 статье, а чурбаны извиняются на камеру.
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1 час.
Александр Рожков
Как вы только могли подумать такое на нашего Владимира владимировича!? Неужели вы думаете, что на него можно такое намекать? Черные и предательские у вас мысли. Как вы с такими мыслями живете? Я этим азиатам ни когда не боялся фигу в кармане показывать! А это не мало!!! Виселая шютка, гы, гы гы. А вы что делаете? Вы и этого не делаете...
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33 мин.
Александр Рожков
Боже, неужели, наконец то, нашелся человек, способный это сделать?! Ваша решимость дает нам всем надежду! Нам Вас сам Бог послал! Успеха Вам! Мы будем молиться за успех вашей благородной миссии!
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26 мин.

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