"Взрывы загремят от Петербурга до Камчатки": Киев договорился с исламистами. Мигранты будут запускать дроны из соседних дворов

Александр Рожков

Как вы только могли подумать такое на нашего Владимира владимировича!? Неужели вы думаете, что на него можно такое намекать? Черные и предательские у вас мысли. Как вы с такими мыслями живете? Я этим азиатам ни когда не боялся фигу в кармане показывать! А это не мало!!! Виселая шютка, гы, гы гы. А вы что делаете? Вы и этого не делаете...