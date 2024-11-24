Труп заколотого в грудь мужчины нашли в квартире на Гранитной улице. В полицию позвонила его пьяная жена, которая не помнила, где она живет.
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Труп заколотого в грудь мужчины нашли в квартире на Гранитной улице. В полицию позвонила его пьяная жена, которая не помнила, где она живет.