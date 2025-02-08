«Медаль просто так не вручат», – Владимир Киселев-старший ответил хейтерам, критикующим заслуги его сына ЮрКисса, получившего высокую награду

Владимир Киселев, владелец известной «Русской медиагруппы», выступил в защиту своего сына Юрия Киселева, также известного как ЮрКисс, в ответ на критику, связанную с вручением ему государственной награды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии