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«Медаль просто так не вручат», – Владимир Киселев-старший ответил хейтерам, критикующим заслуги его сына ЮрКисса, получившего высокую награду

«Медаль просто так не вручат», – Владимир Киселев-старший ответил хейтерам, критикующим заслуги его сына ЮрКисса, получившего высокую награду

Владимир Киселев, владелец известной «Русской медиагруппы», выступил в защиту своего сына Юрия Киселева, также известного как ЮрКисс, в ответ на критику, связанную с вручением ему государственной награды.

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