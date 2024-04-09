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JAMA: парацетамол не вызывает умственных и нервных расстройств у новорожденных

JAMA: парацетамол не вызывает умственных и нервных расстройств у новорожденных

Шведские ученые из Каролинского института доказали отсутствие связи между употреблением препарата ацетаминофена (больше известного как парацетамол) во время беременности и повышенным риском рождения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройствами аутического спектра и умственной отсталостью.

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