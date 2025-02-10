Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 863 подписчика

В Новосибирской области назвали виновников гибели четверых мужчин на производстве

В Новосибирской области назвали виновников гибели четверых мужчин на производстве

Трагедия произошла летом 2024 года в цехе по переработке и утилизации оргтехники.В июне 2024 года в городе Обь произошло трагическое происшествие на предприятии, занимавшемся утилизацией промышленных отходов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх