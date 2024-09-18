Экология - женское дело: на Евразийском женском форуме открылся конкурс зеленых проектов

Первым мероприятием IV Евразийского женского форума стала презентация Международного конкурса Совета ЕЖФ женских экологических проектов «Зеленое будущее» В конкурсе могут принять участие женщины из стран БРИКС.
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