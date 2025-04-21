Ситх Джа-Джа, Палыч и главный “маза**ка” далекой Галактики скоро заглянут в For...

Ситх Джа-Джа, Палыч и главный “маза**ка” далекой Галактики скоро заглянут в FortniteФестиваль Star Wars Celebration 2025 продолжается, и в его рамках была анонсирована новая коллаборация между Fortnite и вселенной «Звездных войн».
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