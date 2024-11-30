Студент против Общей теории относительности

В мире физики редко случаются настоящие революции, способные перевернуть наше понимание Вселенной. Однако именно такую революцию обещал нам Жунь Цзэ Цао, бросая вызов одной из самых фундаментальных теорий современной науки – теории относительности Альберта Эйнштейна.