Охота: симбиоз самых разных интересов

Для того чтобы нам лучше стало понятно, что такое охота на Камчатке, главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар побеседовал с заместителем председателя правительства Камчатского края Романом Василевским.
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