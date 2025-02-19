Советы по безопасному вождению в снегопад.

- В условиях осадков и гололедицы важно выбирать не максимально разрешенную, а наиболее безопасную скорость, учитывая конкретную ситуацию на дороге, состояние проезжей части и видимость, - напоминают в Госавтоинспекции.
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