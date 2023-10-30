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Несекретные материалы

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  • Nikolay Zakharov
    Успеха Вам ребята,в Авдеевке в плен не брать,там нацисты-оторвы,они же по жилым домам Донецка до сего дня бомбят.Падение Авдеевки ...
  • ВераВерная
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    ну, теперь пора хуситам вступатьОбозначился план ...

Дроздiв недоволен реакцией жителей Ирпени на то, как их пытали москали

Дроздiв недоволен реакцией жителей Ирпени на то, как их пытали москали

Можно даже сказать, Остап искренне возмущён. Соответственно, в гневе назвал соотечественников рабами и пожелал им различных мук и смерти.

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