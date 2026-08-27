Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 776 подписчиков

В Лиге чемпионов сезона-2026/27 сыграют шестеро российских футболистов

В Лиге чемпионов сезона-2026/27 сыграют шестеро российских футболистов

Шестеро российских футболистов выступят в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27.Ими стали голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин, полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков, а также трое игроков азербайджанского «Сабаха», который дебютирует в главном клубном турнире Европы: вратарь Амин Рамазанов, полузащитники Алексей Исаев и Абдулах Хайбулаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии