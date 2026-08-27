В Лиге чемпионов сезона-2026/27 сыграют шестеро российских футболистов

Шестеро российских футболистов выступят в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27.Ими стали голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин, полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков, а также трое игроков азербайджанского «Сабаха», который дебютирует в главном клубном турнире Европы: вратарь Амин Рамазанов, полузащитники Алексей Исаев и Абдулах Хайбулаев.