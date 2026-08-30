Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о нарастающей конкуренции на мировом рынке вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия уходит в т...
- Порты заблокирова...
- АП Сын писателя Драг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым