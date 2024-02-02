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Закон, порядок, государство

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Карманные деньги и общий язык с подростками обсудили в финале "Учитель года" в Уссурийске

Карманные деньги и общий язык с подростками обсудили в финале "Учитель года" в Уссурийске

Уже скоро станут известны победители конкурса "Педагог года — 2024" (18+) в Уссурийске. К финишной черте вырвались четыре участника, которым предстояло преодолеть последнее испытание — "Разговор с родителями".

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