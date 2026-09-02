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Почему образование опасно превращать в "маркетплейс услуг"

Почему образование опасно превращать в "маркетплейс услуг"

Прошедшая в вузах приемная кампания – 2026 и первые анонсы на 2027 год (об электронной подаче согласий) показали, что процедура поступления постепенно превращается в своеобразный «маркетплейс» образовательных услуг.

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